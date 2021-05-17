Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум для интеграции с Евросоюзом

Он отметил, что Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС.

Документ подписали главы МИД Грузии, Украины и Молдавии. Меморандум включает три основных элемента: структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами и координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства. Новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.

«Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве», — отметил Кулеба, подчеркнув, что «трио» говорит о том, что для трех стран «нет альтернативы европейской интеграции».

Его грузинский коллега Давид Залкалиани добавил, что стороны планируют «расширить политический диалог для интеграции в ЕС», а глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой отметил, что меморандум будет способствовать всем трем странам стать членами Евросоюза в следующем десятилетии.