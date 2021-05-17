«  
  »

Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум для интеграции с Евросоюзом

Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для интеграции с Евросоюзом. Инициатором выступил Киев, сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС.

Документ подписали главы МИД Грузии, Украины и Молдавии. Меморандум включает три основных элемента: структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами и координацию позиций в рамках формата Восточного партнерства. Новый формат также будет включать вопросы безопасности и стабильности в регионе.

«Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве», — отметил Кулеба, подчеркнув, что «трио» говорит о том, что для трех стран «нет альтернативы европейской интеграции».

Его грузинский коллега Давид Залкалиани добавил, что стороны планируют «расширить политический диалог для интеграции в ЕС», а глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой отметил, что меморандум будет способствовать всем трем странам стать членами Евросоюза в следующем десятилетии.

17 мая, 2021 | Category: Новости, Украина
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  