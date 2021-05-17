У відеозверненні в екссудді Чауса видно сліди від побиття – адвокат опублікував фото

На відеозверненні колишнього судді Миколи Чауса, яке оприлюднили в понеділок телеграм-канали, можна побачити сліди його побиття. Зокрема, на правій руці, яка ненадовго з’являється в кадрі, видно досі незагоєну рану. Про таке стверджує адвокат Чауса Ростислав Кравець, пише «Главком».

Рука судді Чауса 5 канал / Час. Підсумки тижня

Так, адвокат нагадав, що на фотографії, яка з’явилася невдовзі після викрадення екссудді в Кишиневі, його права рука була забинтована, а під оком виднівся синець. Наразі обличчя Чауса було явно загримоване, стверджує адвокат, однак біля правого вуха видно слід від порізу.

Екссуддя Чаус glavcom.ua

Адвокат Чауса Ростислав Кравець переконаний, що відео записане під тиском.

«Поява такого відеозвернення значить, що Чаус не на волі. Його контролюють якісь особи, і найімовірніше, історія з причетністю до його викрадення з Молдови українських спецслужб підтверджується. По-перше, видно, що Чаус читає своє звернення з папірця. Якщо людина говорить від себе, він буде заїкатися, проявляти якусь міміку. А тут Чаус сидить рівно і просто зачитує текст», – говорить Кравець.