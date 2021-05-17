У М’янмі військові вбили та понівечили тіло відомого поета, який надихав протестувальників

Про це пише The Guardian.

Поет Кхет Ті став відомим своїми закликами проти військової хунти в країні: «Вони стріляють у голову, але не знають, що революція живе в серці».

«Поезія, харизма і мужність — смертельна суміш проти будь-якої тиранії», — сказав Ко Ко Тетт, поет, перекладач та укладач антології сучасної бірманської поезії з Великобританії.

За даними Міжнародного PEN-клубу , з часу військового перевороту у М’янмі військові затримали щонайменше 32 письменників та поетів. Інші стали жертвами військового насильства на передовій мітингів. Двох поетів — К За Віна і Мінт Мінт Зіна було застрелено, коли військові відкрили вогонь по протестуючих у березні.

Цієї п’ятниці, 14 травня, У Сейн Віна, поета, політика та мецената, облили бензином та спалили в результаті нападу невідомого злочинця. Це четвертий поет, якого вбили за останні місяці.

Кхет Тхі був одним з небагатьох поетів з етнічної більшості бамарів М’янми, який писав про різанину народності рохінджа у 2017 році.

До перевороту поет продавав друковані екземпляри своїх книг, але протягом останніх місяців його слова поширювали переважно в соцмережах..

Він виступав перед протестуючими, під час акцій непокори військовим у березні.Тоді поет запитував у натовпу: Кому належить влада?», на що йому відповідали: «Народові!»