Том Круз поделился фотографией из фильма «Лучший стрелок: Маверик»

Уже не секрет, что Том Круз, известный ветеран экшен-фильмов, готовит новый фильм «Топ Ган». В честь празднования фанатами фильма Дня Топ Гана (Top Gun Day) актер обнародовал кадр со съемочной площадки «Мэверика».

Поклонники фильма Top Gun празднуют переиздание первого фильма 1986 года. Полностью обновленный фильм покажут в кинотеатрах Dolby Cinema. «Топ Ган» отмечает в этом году свое 35-летие, что еще раз доказывает, что Круз просто не стареет.

На изображении, которое сопровождало сообщение в инстаграме, можно увидеть Круза, который с ностальгией смотрит на большой портрет. Это классический момент из оригинального фильма, хорошо известный поклонникам, – Мэверик (Том Круз) и Айсмен (Вэл Килмер) улыбаются и держатся за руки, пока их подбадривают коллеги-пилоты.

День Топ Гана – это день, созданный фанатами и посвященный им. Я не могу дождаться, когда вы увидите «Топ Ган: Мэверик» в конце этого года,

– написал Круз в подписи к новому посту.