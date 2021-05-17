The Washington Post: США готовятся продать оружие Израилю на $735 млн

Белый дом одобрил сделку на продажу Израилю высокоточного оружия на $735 млн. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что что основную часть партии оружия могут составить комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые позволяют превращать свободнопадающие бомбы в управляемые. Комплекты состоят из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и хвостового блока, который имеет управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать.

По данным СМИ, конгресс уведомил о сделке 5 мая — за 5 дней до того, как Израиль и палестинские радикалы начали обстреливать друг друга. Теперь у законодателей есть 20 дней на то, чтобы подать резолюцию с возражениями против выполнения сделки.

Напомним, 10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — всего по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения продолжаются до сих пор.