Телеведущая Ангелина Вовк после признания Прокловой рассказала о домогательствах Василия Шукшина. Ей тогда было 22 года, но начинающей актрисе удалось отбиться.

По мнению ведущей «Песни года», девочке в такой ситуации нужно говорить обо всем матери. «Если к актрисе пристают в 15 лет, то об этом нужно говорить маме», — заявила Вовк в эфире телеканала НТВ.

При этом она рассказала, что сама попадала в похожую ситуацию, когда в 22 года ездила на кинопробы в Одессу. По словам Вовк, там к ней начал приставать режиссер картины. Телеведущая отметила, что сразу обратилась к своей матери, заявив, актрисы из нее не выйдет.

Отметим, что Вовк в 22 года снималась в картине Василия Шукшина.

Ранее Елена Проклова на передаче на НТВ заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательств со стороны очень известного актера. В тусовке многие подумали, что речь идет об Олеге Табакове, хотя сама Проклова имя мужчины не назвала. Многие знаменитости осудили Проклову за дешевый самопиар.