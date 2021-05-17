США одобрили продажу высокоточного оружия Израилю

Соединённые Штаты одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о сделке 5 мая, за несколько дней до обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

The Washington Post отмечает, что некоторые демократы в Конгрессе серьёзно обеспокоены продажей оружия Израилю из-за вероятности ещё большей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, демократы опасаются, что сделку могли утвердить, без тщательной проверки.

Израиль уже имеет высокоточное оружие, пишет газета. Израильские военные утверждают, что авиаудары по объектам ХАМАС в Газе проводятся с высокой точностью, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.