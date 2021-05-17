Состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны

Российские долларовые миллиардеры продолжают увеличивать свои состояния, несмотря на падение экономики и обвал доходов населения.На конец 2020 года 140 россиян, входящих в мировой список Forbes, владели активами на сумму, равную 35% ВВП страны, подсчитали в Financial Times

Россия осталась мировым лидером не только по доле экономике, которая принадлежит миллиардерам, но и по скорости, с которой она увеличивается.

За год рассчитанный FT показатель прибавил 10 процентных пунктов и теперь примерно втрое превышает размер Фонда национального благосостояния (12% ВВП) и почти в пять — его ликвидную, то есть еще не потраченную часть (7,5% ВВП).

Пятеро богатейших россиян, по данным Forbes, владеют совокупным состоянием на 137,7 млрд долларов, или около 11 триллионов рублей по текущему курсу, что сопоставимо с годовым бюджетом всех российских регионов вместе взятых.

Богатейший человек России, владелец «Северстали» и «Силовых Машин», Алексей Мордашов располагает состоянием в 29,1 млрд долларов, или 1,7% ВВП.

За ним следует владелец «Норникеля» Владимир Потанин (27 млрд долларов). На третьем месте — главный акционер НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд долларов).

На втором месте по доле состояния миллиардеров в ВВП располагается Швеция: состояние 41 крупного бизнесмена в королевстве достигает почти 30% от его ВВП.

На третьем месте в рейтинге находится Индия: состояние местных миллиардеров достигает почти 20% от ВВП страны.

На четвертой и пятой позиции в списке из 20 государств разместились предприниматели из США и Франции — около 18% и 17% от национальных ВВП соответственно.

Самый богатый человек в мире — основатель американской компании Amazon Джефф Безос — владеет состоянием в размере 177 млрд долларов, что равно 0,8% ВВП США.

Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП, по данным издания, имеют испанец Амансио Ортега (77 млрд долларов), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим (63 млрд долларов), владеющий холдингом Grupo Carso — 5,3% ВВП.