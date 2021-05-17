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СБ ООН снова не смог договориться по поводу конфликта Израиля и Палестины

Совет безопасности (СБ) ООН в третий раз не смог договориться о согласовании совместного заявления по поводу обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Как пишет The Times of Israel, заседание в очередной раз не привело страны к единому результату из-за позиции США. По словам дипломатов, представители Соединенных Штатов попросили «больше времени для собственных дипломатических усилий».

У государств-членов СБ ООН есть время до полудня понедельника, чтобы обдумать заявление. Переговоры по этому вопросу продолжаются.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.

17 мая, 2021 | Category: Израиль, Мир, Новости
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