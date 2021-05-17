Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию из-за дефицита

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России году оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».

Цена на электроэнергию была на уровне 0,73 доллара за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. РФ обогнала США по этому показателю, где он составил 0,67 доллара (в Норвегии — 0,34 доллара, во Франции — 0,69 доллара, в Финляндии и Испании — по 0,72 доллара). Средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году была на пять процентов дешевле, чем в России.

В последние годы наблюдается общая тенденция к снижению энергоцен за рубежом. Однако в России во время пандемии коронавируса они, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении стоимость для промышленных потребителей выросла в 2020 году на три процента.