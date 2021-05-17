Роберт Де Ниро получил травму ноги на съемках нового фильма

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро получил травму ноги во время съемок в новом фильме Мартина Скорсезе.

Инцидент произошел в Оклахоме, куда 77-летний актер приехал для участии в фильме Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Известно, что Де Ниро отправился на лечение в Нью-Йорк.

При этом все нужные сцены с Робертом уже отсняли, поэтому откладывать работу над картиной не придется и процесс создания киноленты не придется приостанавливать.

Отметим, что в апреле студия Apple Original Films объявила о начале съемок драмы с участием Де Ниро и ДиКаприо.

ДиКаприо сыграет главную роль — племянника влиятельного владельца ранчо, в которого в свою очередь перевоплотится Де Ниро.