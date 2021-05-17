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Роберт Де Ниро получил травму ноги на съемках нового фильма

Роберт Де Ниро получил травму ноги на съемках нового фильма

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро получил травму ноги во время съемок в новом фильме Мартина Скорсезе.

Инцидент произошел в Оклахоме, куда 77-летний актер приехал для участии в фильме Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Известно, что Де Ниро отправился на лечение в Нью-Йорк.

При этом все нужные сцены с Робертом уже отсняли, поэтому откладывать работу над картиной не придется и процесс создания киноленты не придется приостанавливать.

Отметим, что в апреле студия Apple Original Films объявила о начале съемок драмы с участием Де Ниро и ДиКаприо.

ДиКаприо сыграет главную роль — племянника влиятельного владельца ранчо, в которого в свою очередь перевоплотится Де Ниро.

17 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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