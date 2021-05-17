Регина Тодоренко рассказала, как худела после родов

В декабре 2018 года Регина Тодоренко впервые стала мамой — телеведущая родила сына от своего супруга Влада Топалова. Спустя 2,5 года после рождения ребенка Регина решила рассказать, как она худела после родов.

Звезда призналась, что за беременность набрала 20 килограммов, но уже через три месяца после рождения малыша она похудела на 14 килограммов. Первое, на что Тодоренко рекомендует обратить внимание, — это питание.

Оно должно быть сбалансированным,

— пишет 30-летняя Регина в инстаграме.

Сама она питалась каждые четыре часа и делала перекусы.

С 22:00 до 7:00 только вода, чай (не кофе) и хлебцы по желанию. Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных со щадящей обработкой. Запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара! Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы,

— рекомендует Тодоренко.

Но таким принципам она следовала не строго, так как, по ее признанию, очень любит круассаны и иногда «грешила их поеданием».

Грудью малыша она кормила до одного года и трех месяцев, а потом стала практиковать интервальное питание по системе 10/14.

10 часов ешь, 14 часов пьешь воду, чай. Думала, что будет очень сложно. Когда я находилась дома, мне удавалось придерживаться такого питания, но на работе — сложнее. Съемочный день длится 10—14 часов плюс дорога, поэтому приходится есть, но я стараюсь выдерживать интервал хотя бы 12 часов между приемами пищи,

— говорит она.

К тренировкам Тодоренко вернулась спустя полтора года после родов.

Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала один час, через два месяца — по четыре-пять часов в день. Тренировки стабильно три-четыре раза в неделю, иногда пять. В первые два месяца тренировок я скинула семь килограммов и весила 53 килограмма. Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 килограммов, но вес быстро вернулся на отдыхе,

— поделилась Регина.

Регина Тодоренко с сыном Майклом

Сейчас Тодоренко регулярно ходит в баню, на массаж, делает кофейный скраб и занимается йогой.

В ее рационе практически отсутствует сахар, а выпечку она готовит самостоятельно.

Мы сами запекаем печенье и кексы без сахара, блины из гречневой муки, сырники с кокосовой и рисовой мукой, все макаронные изделия — из чечевицы, шпината, нута, гречихи, киноа, хлеб безглютеновый, вместо яиц иногда используем настоянные семена льна, все орехи и бобовые я вымачиваю около 12 часов,

— отметила она.

Поклонники поблагодарили Тодоренко за советы, а ее супруг написал, что она всегда выглядит прекрасно.

Ты всегда обалденно выглядишь! И до беременности, и во время, и после самая красивая!

— написал Влад Топалов.

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