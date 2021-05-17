«Пугачева многое дала»: раскрыт секрет карьеры Максима Галкина

В звездной тусовке давно ходят слухи об особом отношении телевизионных начальников к 44-летнему Максиму Галкину. Якобы, карьера юмориста резко пошла в гору после брака с Аллой Пугачевой, которая оказывает Галкину покровительство и не стесняется использовать для этого свои связи. Во время очередного выпуска передачи «Сегодня вечером» на Первом канале эту тему неожиданно затронул музыкант Александр Серов.



Артист высказался в том смысле, что Галкин, безусловно, является талантливым человеком, однако руководство стало по-настоящему ценить его талант только после брака с Примадонной.

«Алла Борисовна тебе очень многое дала», — многозначительно заявил Серов.

Интересно, что Галкин не стал спорить с гостем студии. Он признал, что Алла Борисовна действительно дала многое, «и продолжает давать до сих пор». Вместе с тем Максим не стал раскрывать какие-либо подробности или детали заступничества Пугачевой. Отделавшись парой общих фраз, он предпочел сменить тему.

Напомним, что пара познакомилась в 2001 году. Молодой юморист утешил Аллу Борисовну, которая тяжело переживала разрыв с Филиппом Киркоровым. Несмотря на разницу в возрасте и критические высказывания коллег по сцене, между Галкиным и Пугачевой быстро завязались отношения, которые они узаконили спустя десять лет. Спустя некоторое время в их паре родились двойняшки Лиза и Гарри.

«Помню, когда мы решили пожениться, я прямо спросила у Макса, могу ли я с ним спокойно стареть. Вы бы видели эти серьезные глаза! Он сказал: «да, конечно. Ничего не бойся». И я согласилась», — рассказывала певица в одном из интервью.

Несмотря на многочисленные пересуды и слухи, которые появляются с завидной регулярностью, пара демонстрирует настоящую идиллию.