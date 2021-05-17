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Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2020» Андреа Меза: 11 интересных фактов

Победительница конкурса "Мисс Вселенная — 2020" Андреа Меза: 11 интересных фактов

Сегодня стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2020». Ею стала 26-летняя представительница Мексики Андреа Меза. Андреа удалось обойти 73 претендентки со всего мира и получить заветный титул и бриллиантовую корону. Собрали о победительнице 11 интересных фактов.

Андреа Меза родилась в мексиканском городе Чиуауа в семье Альмы Кармоны и Сантьяго Мезы. У Андреа есть две младшие сестры, а также 40 двоюродных братьев и сестер! У победительницы конкурса мексикано-китайские корни

Андреа Меза

2.По образованию Андреа — специалист в области разработки программного обеспечения. В 2017 году она окончила Автономный университет Чиуауа по специальности «инженер-программист». После окончания университета она стала работать по специальности.

Андреа Меза

3.Андреа — сертифицированный визажист и модель. Свою модельную карьеру она начала в 2016 году в возрасте 21 года — ее отправили представлять родной город на национальный отбор для конкурса «Мисс мира».

Андреа Меза

4.Отбор она прошла и в 2017 году представляла Мексику на конкурсе «Мисс мира», где стала первой вице-мисс. Победу тогда одержала Мануши Чхиллар из Индии.

Андреа Меза

5.Андреа активно борется за права женщин и сотрудничает с Муниципальным институтом по делам женщин, который выступает против гендерного насилия и неравенства.

Андреа Меза

6.Андреа увлекается экстремальными видами спорта, такими как сэндбординг (езда на сноуборде по песчаным дюнам) и скалолазание.

Андреа Меза

7.Андреа является амбассадором туристического бренда «Чиуауа» и гордится своей малой родиной.

Андреа Меза

8.Андреа — вегетарианка. К растительному питанию она пришла, потому что беспокоится о благополучии окружающей среды и животных.

Андреа Меза

9.У Андреа есть собственный бренд спортивной одежды Andrea Meza Activewear.

Андреа Меза

10.Она любит петь, так как считает, что пение — это очень эффектный способ показать свои эмоции.

Андреа Меза

11.О личной жизни Андреа известно мало. Она не замужем, но свободно ли ее сердце, сказать сложно.

Андреа Меза

Андреа Меза

Андреа Меза

Андреа Меза
17 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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