Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2020» Андреа Меза: 11 интересных фактов

Сегодня стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2020». Ею стала 26-летняя представительница Мексики Андреа Меза. Андреа удалось обойти 73 претендентки со всего мира и получить заветный титул и бриллиантовую корону. Собрали о победительнице 11 интересных фактов.

Андреа Меза родилась в мексиканском городе Чиуауа в семье Альмы Кармоны и Сантьяго Мезы. У Андреа есть две младшие сестры, а также 40 двоюродных братьев и сестер! У победительницы конкурса мексикано-китайские корни

2.По образованию Андреа — специалист в области разработки программного обеспечения. В 2017 году она окончила Автономный университет Чиуауа по специальности «инженер-программист». После окончания университета она стала работать по специальности.

3.Андреа — сертифицированный визажист и модель. Свою модельную карьеру она начала в 2016 году в возрасте 21 года — ее отправили представлять родной город на национальный отбор для конкурса «Мисс мира».

4.Отбор она прошла и в 2017 году представляла Мексику на конкурсе «Мисс мира», где стала первой вице-мисс. Победу тогда одержала Мануши Чхиллар из Индии.

5.Андреа активно борется за права женщин и сотрудничает с Муниципальным институтом по делам женщин, который выступает против гендерного насилия и неравенства.

6.Андреа увлекается экстремальными видами спорта, такими как сэндбординг (езда на сноуборде по песчаным дюнам) и скалолазание.

7.Андреа является амбассадором туристического бренда «Чиуауа» и гордится своей малой родиной.

8.Андреа — вегетарианка. К растительному питанию она пришла, потому что беспокоится о благополучии окружающей среды и животных.

9.У Андреа есть собственный бренд спортивной одежды Andrea Meza Activewear.

10.Она любит петь, так как считает, что пение — это очень эффектный способ показать свои эмоции.

11.О личной жизни Андреа известно мало. Она не замужем, но свободно ли ее сердце, сказать сложно.