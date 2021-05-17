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«Пила: Спираль» возглавила американский бокс-офис

"Пила: Спираль" возглавила американский бокс-офис

«Спираль«, новая часть хоррор-франшизы «Пила» получила первое место в топе американского проката и 8,7 млн долларов за стартовый уик-энд. По оценкам экспертов, это худший показатель во всей серии (с 2004 года).

Лидер прошлый недели «Гнев человеческий» Гая Ричи опустился на вторую строчку. На второй неделе ему удалось собрать $3,7 млн. Общая касса в США составила $14 млн. Тройку замкнул нео-вестерн «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли ($2,8 млн). Проект Warner Bros. с пятницы доступен на стриминговой платформе HBO Max.

Аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»» зачислил дополнительные $1,85 млн, увеличив общие сборы в США до $42 млн. Продолжает оставаться на плаву и «Годзилла против Конга» — блокбастер приближается к стомиллионной отметке на домашней территории, добавив на этой неделе ещё $1,4 млн.

«Армия мертвецов» Зака Снайдера дебютировала в кинотеатрах за неделю до своего релиза на Netflix 21 мая. Комедийному зомби-хоррору первые зрители особо не помогли — сборы, по предварительным подсчётам и за отсутствием официальной статистики, остановились в пределах 775 тыс. долларов.

17 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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