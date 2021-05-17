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Первой цветной фотографии — 160 лет

160 лет назад, 17 мая 1861 года, в лондонском Кингз-колледже была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла (1831–1879). В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата

Суть метода была такова: на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалось цветное изображение

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17 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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