Новые правила использования WhatsApp вступили в силу А России тотальный дефицит сахара » Первой цветной фотографии — 160 лет 160 лет назад, 17 мая 1861 года, в лондонском Кингз-колледже была впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу шотландского физика Джеймса Максвелла (1831–1879). В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата Суть метода была такова: на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалось цветное изображение