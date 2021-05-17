Пэрис Хилтон снимет реалити-шоу о своей свадьбе

Для кого-то свадьба — это очень интимное событие, которое не стоит показывать всему интернету, но это не о Пэрис Хилтон, ведь звездная блондинка решила запустить целое реалити-шоу.

На своей странице в Instagram Хилтон анонсировала выход программы «Paris in Love», которая будет транслироваться на телеканале PeacockTV.

Детали и дата выхода шоу пока не разглашаются, но известно, что в нем будут показывать все этапы подготовки к свадьбе Пэрис. Всего в эфир выйдет 13 серий.

Зрителю предстоит увидеть девичник и то, как бизнесвумен выбирает платье, составляет список гостей и занимается организационными моментами. В финале поклонники смогут наблюдать за тем, как красавица идет под алтарь.