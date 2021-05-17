«Пугачева многое дала»: раскрыт секрет карьеры Максима Галкина Роберт Де Ниро получил травму ноги на съемках нового фильма » Paramount представил первый трейлер нового супербоевика «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» Фильм расскажет о происхождении персонажа Снейк Айз, который всегда ходит в чёрном и никогда не разговаривает. Роль члена отряда G.I. Joe исполнил Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты», «Джентльмены»). Режиссёром картины выступил Роберт Швентке, снявший «Иллюзию полёта», «РЭД», «Призрачный патруль» и две части «Дивергента». «Снейк Айз»» считается одновременно перезапуском и спин-оффом предыдущих фильмов «Бросок кобры» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2». Ранее Entertainment weekly поделились первыми кадрами из картины, на которых можно увидеть Самару Уивинг и Урсулу Корберо.