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Paramount представил первый трейлер нового супербоевика «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»

Фильм расскажет о происхождении персонажа Снейк Айз, который всегда ходит в чёрном и никогда не разговаривает. Роль члена отряда G.I. Joe исполнил Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты», «Джентльмены»).

Режиссёром картины выступил Роберт Швентке, снявший «Иллюзию полёта», «РЭД», «Призрачный патруль» и две части «Дивергента».

«Снейк Айз»» считается одновременно перезапуском и спин-оффом предыдущих фильмов «Бросок кобры» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2».

Ранее Entertainment weekly поделились первыми кадрами из картины, на которых можно увидеть Самару Уивинг и Урсулу Корберо.

17 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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