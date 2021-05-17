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Німеччина дозволила продовжити будівництво «Північного потоку-2»

Федеральне агентство морського і гідрографічного управління Німеччини дозволило продовжити будівництво російського газогону «Північний потік-2» у водах країни
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу агенства.

Припинення дозволу викликали позови природоохоронних організацій, зараз цей дозвіл не діє до закінчення судового розгляду.

Відомство прийняло рішення скористатися поправкою, що дозволяє будівництво із застосуванням корабля-трубоукладача, мова йде про відрізок в 2 кілометри.

Як пояснили у відомстві, з кінця травня буде діяти інший дозвіл, який ніхто не оскаржував.

Генеральний консул Німеччини в Єкатеринбурзі Матіас Крузе заявив, що залишилося побудувати ще 80 км газопроводу.

Станом на 31 березня залишалося укласти близько 121 км.

17 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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