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Неизвестный в Иерусалиме совершил наезд на полицейских

Израильские силовики и медики работают на месте теракта в Восточном Иерусалиме

В квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате были ранены шесть правоохранителей. Об этом сообщает представителm полиции Израиля Мики Розенфельд.

В результате теракта четверо силовиков обошлись легкими травмами, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что водитель был ликвидирован на месте.

Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джаррах не утихают в течение несколько недель, они начались из-за ордера на выселение, которые несколько арабских семей получили по решению израильского суда.

17 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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