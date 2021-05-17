Нечего скрывать: Холли Берри поделилась новым снимком с бойфрендом

Холли Берри и Ван Хант

Вот уже почти год известная голливудская актриса Холли Берри встречается с певцом Ваном Хантом. Долгое время звезда держала свой роман в тайне и не рассказывала о бойфренде. Но теперь она не только не прячет возлюбленного от посторонних, но и охотно показывает его в соцсетях.

Вчера 54-летняя Берри опубликовала новый кадр с Хантом. На нем звезда, одетая в купальник и укороченный топ, целует своего возлюбленного.

Холли Берри и Ван Хант Мы делаем то, что называется делать все, что хочешь,

— эмоционально написала Берри.

Звезда, очевидно, обращалась к хейтерам, которые, как и у всех знаменитостей, есть и у нее.

В комментариях ее порой пытаются задеть за живое, и она признавалась, что такие негативные слова от пользователей сети могут влиять на ее душевное состояние. Тем не менее она отмечала, что одним из положительных аспектов наличия своего блога для нее является возможность показать поклонникам собственное «я».

Долгое время я чувствовала, что моя история просто не была правдой — ее отредактировали чужие люди, и я не могла это контролировать. Теперь я могу это контролировать и показывать себя с разных сторон. Мне это очень нравится,

— делилась она.

О личной жизни 51-летнего избранника Берри известно мало. У него есть взрослый сын Дрейк от предыдущих отношений, который, как и его отец, увлекается музыкой.

Рядом с Берри Хант, по словам источника, оказался в очень подходящий момент и помог ей справиться с личными переживаниями.

Ван научил ее снова любить, в том числе и любить себя. Он замечательный и заботливый человек. Между ними сумасшедшая химия,

— делился инсайдер.

Холли Берри была замужем трижды. У нее есть 13-летняя дочь Нала от манекенщика Габриэля Обри и семилетний сын Масео от актера Оливье Мартинеса.