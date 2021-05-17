Наследник королевы Великобритании откроет дворцы для посещения

Принц Уэльский Чарльз, наследник королевы Великобритании Елизаветы II, откроет Букингемский дворец, замок Виндзор и другие королевские резиденции для круглогодичного посещения, когда унаследует престол. Он обсуждает эти планы со своей женой, сыном принцем Уильямом и другими членами королевской семьи, передает The Sunday Times.

72-летний наследник собирается изменить существующие правила: сделать резиденции не частными, а публичными местами. Сейчас посещать комнаты Букингемского дворца можно только в летнее время, но и эта возможность последние два года недоступна из-за пандемии коронавируса. Однако с июля по сентябрь текущего года граждане смогут приобретать туры по королевским садам и даже устраивать пикники на газонах Букингемского дворца.

В прошлом году сообщалось, что в Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты.