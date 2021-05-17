Милла Йовович опубликовала фотоотчет о небольшом путешествии в тайный лес

Милла отправилась в путешествие вместе с мужем Полом Андерсоном и старшими дочерями – 13-летней Эвер и 6-летней Дэшилл.

Йовович с семьей посетила природный парк Капилано, что в канадском Ванкувере. Наибольшее впечатление на Миллу произвела главная достопримечательность этого популярного туристического места – висячий деревянный мост над каньоном глубиной в 137 метров и протяженностью 70 метров.

Путешествие с семьей! У нас была самая замечательная поездка в #capilanosuspensionbridge! Мост висит над огромным каньоном, внизу шумит река, а вдоль скал ведет прекрасная тропка. У меня бабочки порхали в животе, пока мы гуляли по утесу. Потом мы бродили по лесу, в котором самые красивые деревья и еще много небольших висячих мостиков, — подписала актриса пост в Instagram.

Семейство Йовович насладились всеми прелестями отдыха на природе. Гуляли, дышали и кормили белок. Актриса призналась, что милые обитатели парка совсем ручные и сами готовы общаться с посетителями.

Клянусь, мы не специально кормили белку. Она буквально вскочила к нам на стол и начала пить из чашки кленовый сироп! Конечно, по пути к выходу, вас заставят пройти через сувенирный магазин. Здесь Эвер купила несколько кристаллов, которые она теперь носит с собой повсюду— поделилась впечатлениями от отдыха Йовович.