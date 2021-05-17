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Легенды снова вместе: Траволта и Уиллис встретятся в «Райском городе»

Легенды снова вместе: Траволта и Уиллис встретятся в "Райском городе"

Джон Траволта и Брюс Уиллис впервые встретились на съемочной площадке «Криминального чтива» более 27 лет назад. По свежей информации, легендарные актеры вновь снимутся в одном фильме.

По данным Deadline, Траволта и Уиллис работают над лентой «Райский город» (Paradise City) от режиссера Чака Рассела.

Джон Траволта сыграет криминального барона, на которого охотится киллер, мстящий за убитого отца — персонаж Брюса Уиллиса. Главная женская роль досталась Прайе Лундберг, тайской модели и актрисе. Съемки начнутся 17 мая.

Забавно, что фильм будет триллером, но в послужном списке Чака Рассела значится постановка «Маски» с Джимом Керри и «Царя скорпионов» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

Часто смена жанров играет на руку режиссерам. Яркий пример — Тодд Филлипс, постановщик «Мальчишника в Вегасе». Опыт в комедиях не помешал ему блестяще снять оскароносную психологическую драму «Джокер» с Хоакином Фениксом.

17 мая, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес
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