Конор Макгрегор стал отцом в третий раз

32-летний ирландский боец смешанных боевых искусств, звезда UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин стали родителями в третий раз: у пары родился сын Райан.

Радостную новость спортсмен сам сообщил своим поклонникам, опубликовав в инстаграме фото с новорожденным малышом: