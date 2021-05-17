Конор Макгрегор стал отцом в третий раз

32-летний ирландский боец смешанных боевых искусств, звезда UFC Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин стали родителями в третий раз: у пары родился сын Райан.
Радостную новость спортсмен сам сообщил своим поклонникам, опубликовав в инстаграме фото с новорожденным малышом:
Клан Макгрегоров теперь состоит из семьи в пять человек! На свет появился здоровый мальчик! Малыш и его мама, чудо-женщина, чувствуют себя хорошо. Господи, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире.
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