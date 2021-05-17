Комітет Європарламенту підготував 5 принципів стратегії ЄС для відносин з РФ

Комітет Європарламенту з міжнародних справ підготував рекомендації щодо довгострокової стратегії Євросоюзу у відносинах із Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на документ.

Він містить п’ять рекомендацій, що стосуються як протидії політиці російської влади, так і підтримки громадянського суспільства в країні.

Перший принцип — «стримування російської загрози».

Згідно з документом, ЄС, НАТО та інші партнери мають чинити тиск, щоб повернути окуповані території» східним сусідам ЄС. Також йдеться про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від нафти і газу, на випадок нової агресії від РФ.

Другий принцип — боротьба з впливом і гібридними загрозами з боку Росії у ЄС і сусідніх країнах.

Третій принцип – «дії на захист демократії» разом зі США.

Йдеться про спільні санкції, єдину політику по боротьбі з відмиванням грошей, міжнародні розслідування, підтримку правозахисників. Перспективи відносин із Росією повинні залежати від готовності російської влади дотримуватися прав людини і забезпечувати вільні вибори.

Пропонується налагодити співпрацю з неурядовими організаціями при проведенні розслідувань. На думку авторів документа, ЄС повинен ініціювати розслідування «злочинів, скоєних режимом Путіна проти народу Росії».

Четвертий принцип – це «дії на підтримку демократії».

Пропонується створити «Вільне російське телебачення» на противагу «пропаганді путінського режиму».

ЄС має також бути готовим до того, щоб не визнавати результати виборів до Держдуми в 2021 році, якщо вони не пройдуть чесно.

Євросоюз, за документом, повинен підготувати «стратегічне бачення майбутніх відносин з демократичною Росією», яке має стимули для демократизації в Росії, включаючи лібералізацію візового режиму та стратегічне партнерство.

П’ятий принцип — підтримка демократії в країнах – сусідах Росії, йдеться про зміцнення співпраці з країнами «Східного партнерства»

Документи Європарламенту носять рекомендаційний характер.