«  
  »

Израиль насчитал за ночь 60 ракет, выпущенных из Палестины

Палестинские радикалы за минувшую ночь выпустили в сторону Израиля из сектора Газа по меньшей мере 60 ракет.

«С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ перехватила десятки ракет», — говорится в Twitter израильской Армии обороны.

Ранее израильская армия сообщила, что 54 истребителя ВВС Израиля поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС на территории анклава.

17 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  