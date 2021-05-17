Инки выбрали для жертвоприношений на вулканах хорошо развитых детей — историки

Археологи обнаружили, что инки часто выбирали для жертвоприношений богам хорошо питавшихся и развивавшихся детей возрастом 5–7 лет. Обследование останков, обнаруженных на вершинах вулканов Ампато и Пичу-Пичу, показало, что дети происходили из высоких социальных слоев и подходили в качестве жертв для имперских богов. Статья опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Империя инков – одно из самых известных американских государств доевропейского периода, существовавшее в XI–XVI веках на территории современных Перу, Боливии, Эквадора, Чили, Аргентины и Колумбии. Культура инков достигла высокого уровня развития. Одной из самых известных ее сторон сегодня выступает система верований и развитая практика жертвоприношений.

Жертвоприношение для инков было государственным делом. В честь своих богов они убивали как людей, так и животных. Например, человеческое жертвоприношение часто предваряло ритуальное убийство лам. Тем самым инки отмечали религиозные праздники или особые жизненные события, а также гадали или занимались целительством. Самыми распространенными жертвами выбирались дети в возрасте от 4 до 10 лет, которых отбирали по всей империи за их отличное физическое состояние и отсутствие видимых недостатков во внешности. Это объяснялось тем, что молодой человек чище взрослого и сможет лучше умиротворить богов. По этой же причине, если в качестве жертв выбирались взрослые девушки, то обязательным критерием выступала ее девственность. Примечательно, что нередко жертвам перед убийством давали алкоголь или листья коки.

Дагмара Соча (Dagmara Socha) из Варшавского университета совместно с учеными из США и Перу обследовала останки пяти человек, обнаруженных во время археологических экспедиций 1995–1997 годов на вершинах вулканов Ампато и Пичу-Пичу. Нестабильные погодные условия на Пичу-Пичу привели к полной скелетизации тел. Напротив, на Ампато два тела сохранились в мумифицированном состоянии, завернутыми в ткани. Одни останки из Ампато оказались сильно поврежденными в результате неоднократного попадания молний. Статуэтки и погребальные предметы позволили установить пол каждой жертвы, а их возраст определен на основании прорезывания зубов и размера костей.

Четверо из пяти индивидов принесены в жертву в возрасте 6–7 лет, один – в 3,5 года. Останки, обнаруженные на Ампато, принадлежали двум девочкам и одному мальчику, на Пичу-Пичу – мальчику и девочке. Девочка на Пичу-Пичу похоронена в сидячем положении, ноги прижаты к груди. На ее лбу находилась золотая трубка (видимо, остатки головного убора), а на теле обнаружены многочисленные золотые, серебряные и медные артефакты, бусины, деревянный колокольчик и шипы кактуса. Два тела из Ампато повреждены молниями. Как указали археологи, мужские останки подверглись неоднократным ударам, что привело их к почти полному обугливанию.

Археологи обнаружили крайне мало патологий на всех останках. Как правило, они ограничивались младенческими изменениями, связанными, вероятно, с неправильным питанием. Череп девочки из Пичу-Пичу имеет искусственную модификацию, то есть давлением на лобные и затылочные кости в младенчестве его сознательно удлинили.

Ученые пришли к выводу, что дети происходили из разных мест, а жертвоприношения на этих вулканах происходили не одновременно. Исследование показало, что возраст 5–7 лет – наиболее подходящий для жертвоприношений у инков. Все дети хорошо питались и развивались, что подтвердило эту важную ритуальную составляющую при выборе жертв. Археологи заключили, что дети происходили из высоких социальных слоев, подходя в качестве жертв для имперских богов.