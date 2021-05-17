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ХАМАС вывел из строя все пять ЛЭП, по которым поступало электричество в Газу

ХАМАС вывел из строя ЛЭП, по которым поступало электричество в Газу
Электрическая компания («Хеврат хашмаль») сообщила о том, что пять ЛЭП, по которым поступало электричество в сектор Газы, выведены из строя в результате ракетных обстрелов.

В связи с этим подача электричества по этим линиям, временно прекращена. «В ближайшее время линии восстанавливаться не будут, так как нет доступа в данный район», — заявляют в Электрической компании.

17 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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