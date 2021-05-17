5 звездных пар, реальные истории любви которых похожи на мелодраму с оригинальным сценарием «Пила: Спираль» возглавила американский бокс-офис » ХАМАС вывел из строя все пять ЛЭП, по которым поступало электричество в Газу Электрическая компания («Хеврат хашмаль») сообщила о том, что пять ЛЭП, по которым поступало электричество в сектор Газы, выведены из строя в результате ракетных обстрелов. В связи с этим подача электричества по этим линиям, временно прекращена. «В ближайшее время линии восстанавливаться не будут, так как нет доступа в данный район», — заявляют в Электрической компании.