В связи с этим подача электричества по этим линиям, временно прекращена. «В ближайшее время линии восстанавливаться не будут, так как нет доступа в данный район», — заявляют в Электрической компании.
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ХАМАС вывел из строя все пять ЛЭП, по которым поступало электричество в Газу
В связи с этим подача электричества по этим линиям, временно прекращена. «В ближайшее время линии восстанавливаться не будут, так как нет доступа в данный район», — заявляют в Электрической компании.
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