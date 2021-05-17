«Гнев человеческий» — чем этот фильм интересен

13 мая в украинский прокат вышел экшен-триллер Гая Ричи – «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Его персонаж начинает службу в инкассаторской компании, где преследует собственную цель – расправиться с грабителями, пишет segodnya.ua.

В первую очередь кино привлекает внимание благодаря актеру и режиссеру. Гай Ричи – один из любимчиков украинских зрителей. Это и породило множество ожиданий: кто-то подумал, что это будет новый шедевр от создателя «Джентльменов», кто-то рассчитывал на типичный боевик со Стэйтемом. На самом деле оказалось – ни то ни другое.

«Гнев человеческий» – нестандартный боевик, в котором все будет точно не так, как вы думаете. Именно поэтому мы рекомендуем вам пойти в кино и посмотреть фильм. А прямо сейчас без спойлеров поделимся впечатлениями от просмотра и расскажем, удалось ли Ричи создать новый шедевр и будет ли у него продолжение.

Короткий экскурс о Гае Ричи и Джейсоне Стэйтеме

Один из лучших режиссеров жанра криминальной комедии Гай Ричи снял «Карты, деньги, два ствола» (отсюда и началось его сотрудничество со Стэйтемом), «Большой куш», две части «Шерлока Холмса» и «Джентльменов», которые вышли зимой прошлого года.

И вот спустя более чем 15 лет после выхода фильма «Револьвер» Гай Ричи снова взял своего любимчика Джейсона Стэйтема на главную роль. Образ его персонажа в «Гневе человеческом» будто объединил все его предыдущие роли – это брутальный и мужественный герой, который умеет устроить взбучку плохим парням. При этом загадочный Эйч в исполнении Стэйтема и сам неоднозначный мужчина с темным прошлым, что делает просмотр еще более интересным.

Коротко о сюжете

Хладнокровный Патрик Хилл, которого коротко называют Эйч, начинает работать в инкассаторской компании. Мужчина не заинтересован в дружбе с коллегами да еще и явно что-то скрывает. Перевозки миллионов долларов США по Лос-Анджелесу часто оказываются сущим кошмаром для инкассаторов. Только вот нападения, ограбления и убийства работников абсолютно не пугают Эйча. В отличие от своих встревоженных коллег, он ведет себя бесстрашно и начинает расследовать серию ограблений. Пока одни считают Эйча супергероем, другие подозревают, что он вообще психопат.

Что понравилось в фильме?

Динамичный и напряженный сюжет

Как мы уже писали, если ждать от фильма авторское кино в стиле Гая Ричи, вы рискуете разочароваться. Но и типичным боевиком с перестрелками его назвать нельзя.

Гай Ричи смело разделяет фильм на главы и делает много отсылок к библейским сюжетам, а именно о семи смертных грехах. Здесь будет и алчность, и воскрешение, и гнев. Но главное – волнующий и динамичный сюжет с такими поворотами, что вы будете сидеть как на раскаленных углях. В центре сюжета – парни, которых вообще нельзя назвать хорошими. Но герои фильмов Гая Ричи никогда не являются образцом для подражания. Эйч и его приятели противостоят еще куда более плохим парням, чем они сами, а в итоге натыкаются на таких плохишей, которых вообще легко возненавидеть.

Актерский состав «Гнева человеческого» – это одно из самых главных достоинств фильма, потому что все актеры, от главных до второстепенных, подобраны отлично. Помимо брутального Джейсона Стэйтема, вы точно оцените игру сына Клинта Иствуда Скотта Иствуда, который изображает весьма харизматичного злодея.

Внимание привлекает и Джош Хартнетт – звезда таких кинохитов нулевых, как «Факультет», «Одержимость», «Перл-Харбор», который неожиданно предстает в комедийном амплуа и заставляет нас от души посмеяться даже тогда, когда происходит жуткое месиво.

Еще хочется обратить внимание на Холта МакКэлани, которого вы можете знать по сериалу «Охотник за разумом».

И в целом в фильме вы откроете много крутых актеров, которых точно захотели бы чаще видеть в кино и сериалах.

Музыка

Без музыки, которая с самого начала задает фильму динамику, а зрителю нужное настроение, сложно было бы получить такое удовольствие от просмотра. В общем, вы и сами это ощутите, когда у вас будет захватывать дух от происходящего на экране.

За что критикуют фильм?

Предсказуемый сюжет

Нельзя сказать, что сюжет «Гнева человеческого» очень запутанный. Хотя некоторые события несложно предугадать, они от этого не становятся менее волнительными. За этим простым сюжетом идет фирменная подача Ричи, но, повторимся, не стоит сравнивать это кино с другими его фильмами.

Мало комедийных моментов

В «Гневе человеческом» намного меньше забавных моментов и привычного жестокого юмора, чем в остальных культовых фильмах. Вместо этого здесь преобладает мрачная атмосфера мести и расправы.

Мало экшен-сцен

В фильме точно нет переизбытка боевых сцен, что, на первый взгляд может разочаровать любителей настоящих боевиков. При этом немногочисленные сцены перестрелок выглядят действительно впечатляюще и еще раз подтверждают, что это не обычный боевик под попкорн.

Будет ли продолжение?

Нет. В конце фильма все подходит к логическому завершению и заканчивается именно так, как и должно.

Подводя итоги, отметим, что Гаю Ричи удалось снять свой неповторимый и отличный экшен-триллер, о котором вы точно не забудете, выйдя из кинотеатра.

https://kinoafisha.ua/news/obzor-filma-gnev-cselovecseskii