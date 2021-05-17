Как хорошо отдохнуть с Буй казино Высеченные в скале странны церкви Эфиопии оказались эпохи фараонов » Гадание онлайн, на воске, на картах: проверенные гадания Самыми точными предсказаниями издревле считаются святочные гадания. Святки начинаются в канун Рождества (вечером 6 января) и заканчиваются на Крещение (в ночь с 18 на 19 января). Именно в этот период любители заглянуть в будущее льют воск, раскладывают карты, задают вопросы книгам, пишут желания на бумажках — используйте гадание онлайн . Самые доступные способы святочной ворожбы в современных условиях — в подборке. Гадание онлайн В интернете существует масса сайтов с бесплатными онлайн-гаданиями. Так, можно сделать сделать виртуальный расклад на картах таро или по рунам. Можно выбрать конкретную тему для предсказания — на любовь, на карьеру, на финансовое благополучие, на судьбу. Но вот насколько верны автоматические толкования — большой вопрос. Гадание на воске Это один из самых распространенных способов святочной ворожбы. Нужно растопить небольшое количество воска (лучше от церковной свечи) и вылить в блюдце с холодной водой. А дальше включать фантазию и рассматривать застывшие фигуры. Так, фигура колеса — к приобретению автомобиля, кольцо — к замужеству, собака — к новому другу, цветок сулит новые планы и проекты или свадьбу, рыба — к рождению ребенка или богатству, полоски — к переезду или путешествию. Больше значений можно посмотреть в интернете. Но в целом лучше полагаться на свою интуицию. Гадание по тени Нужно погасить свет и подойти к белой стене. Взять кусок бумаги (лучше всего газету), хорошенько смять руками, положить на плоское блюдо и поджечь. Если огонь будет плясать — ждите веселого года. Когда огонь погаснет, зажгите свечу и смотрите на тень от тлеющей бумаги. В фигурах на стене вы и увидите свое будущее.