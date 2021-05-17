Джонсон: британские евреи не должны сталкиваться с «позорным расизмом»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что в обществе нет места антисемитизму и что британские евреи не должны сталкиваться с «позорным расизмом».

Реакция Джонсона была частично связана с видео, появившемся в Интернете ранее в воскресенье, на котором показана колонна машин с палестинскими флагами, проезжающая через район расположения еврейской общины на севере Лондона. Проезд сопровождался антисемитскими посланиями, транслировавшимися через мегафон.

«В нашем обществе нет места антисемитизму, – написал Джонсон в «Твиттере». – Накануне [праздника] Шавуот я выражаю поддержку британским евреям, которые не должны сталкиваться с тем позорным расизмом, который мы видели сегодня».

Комментарии Джонсона относились и к другим проявлениям антисемитизма, имевшим место на выходных, сообщил помощник главы правительства Великобритании.

За последнюю неделю противостояние между Израилем и палестинцами достигло наивысшего уровня на протяжении лет.

«Каким бы ни было ваше отношение к конфликту в Израиле и Газе, разжигание антиеврейской или антимусульманской ненависти не имеет оправдания», – заявил министр по делам общин Роберт Дженрик.

«Мы знаем о видео, на котором звучат антисемитские формулировки из колонны машин в районе Сент-Джонс-Вуд, – заявила полиция Большого Лондона. – Полицейские проводят срочное расследование, чтобы установить ответственных. Подобное поведение недопустимо».