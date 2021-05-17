Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию из-за дефицита Андрей Пионтковский – Россия на коленях перед Китаем » Длинный рабочий день ежегодно убивает более 700 тыс. человек Чрезмерно длинные рабочие дни ежегодно становятся причиной смерти сотен тысяч человек, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первое исследование такого рода, оно было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ). В докладе сказано, что в 2016 году от инсультов и инфарктов, связанных с напряженным рабочим графиком, в мире умерли 745 тыс. человек. Наиболее тревожная ситуация отмечена в Юго-Восточной Азии (где крупнейшей страной является Индия) и в Западно-Тихоокеанском регионе (к нему по классификации ВОЗ относится Китай). По данным исследования, с 2000 года число таких смертей выросло на 29%. Три четверти умерших составляют мужчины среднего и старшего возраста. В ряде случаев смерть наступала уже после выхода человека на пенсию, но исследования показали, что необратимые нарушения в состоянии здоровья появлялись еще в рабочий период жизни и были связаны со стрессом и усталостью. Исследование не охватывает период пандемии коронавируса, но эксперты ВОЗ уверены, что она лишь ухудшит ситуацию. Собранные данные выявили, что в случае если человек работает 55 часов в неделю или больше, риск инсульта повышается на 35%, а инфаркта — на 17% по сравнению с рабочей неделей, состоящей из 35-40 часов. При этом число людей, которым приходится работать больше обычной 40-часовой недели, растет — и сейчас составляет примерно 9% населения планеты, отмечают в ВОЗ.