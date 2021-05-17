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Дэйв Батиста подтвердил, что мечтает сыграть врага Бэтмена

Дэйв Батиста подтвердил, что мечтает сыграть врага Бэтмена

Звезда «Стражей Галактики» и выходящей через неделю «Армии мертвецов» Дэйв Батиста дал интервью сайту Collider, в котором сообщил, что не теряет надежды когда-нибудь предстать в образе Бейна — одного из главных врагов Бэтмена. Напомним, что Бейн уже фигурировал в бэтмениане Кристофера Нолана — в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» антагониста изобразил Том Харди. Батиста, кстати, упомянул англичанина в интервью:

«Есть персонажи, к которым я прикипел за последние 10-20 лет, и Бейн — один из них. Ни в коем случае не пытаюсь дискредитировать образ, созданный Томом Харди — мне нравится его работа и нравится тот фильм. Просто хочу попробовать. Думаю, у меня бы получилось представить персонажа с неожиданной стороны, отдав ему должное. Это касается не только актерской игры, но и физической формы — с удовольствием бы снова раскачался до 145 кг ради роли. Я мог бы… показать Бейна не только угрожающим и зловещим, но и невероятно изобретательным. Бейн был бы таким грозным, устрашающим и умным, что ему и голос бы повышать не пришлось».

В комиксах DC Бейн появился в 1993 году — он один из главных врагов Бэтмена, известный сочетанием чудовищной физической силы и недюжинного интеллекта, который он развил, много читая в тюремном заключении. Бейну даже удалось победить Темного рыцаря — злодей едва не убил супергероя, сломав ему позвоночник.

Бейн — не единственный персонаж вселенной DC, вызывающий интерес Батисты: недавно артист заявил, что с удовольствием сыграл бы Лобо — антигероя-инопланетянина, наемника и охотника, обладающего целым рядом сверхспособностей (в одном из комиксов он даже легко расправился с Суперменом).

17 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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