Бывший лейтенант ВМС США рассказал о встречах с НЛО

Грейвс заявил, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Отмечается, что наблюдение НЛО происходило на регулярной основе. По утверждению Грейвса, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года. Бывший лейтенант ВМС США отметил, что пилоты в конечном итоге начали принимать их как должное.

В СМИ подчеркнули, в то время как Грейвс называл эти объекты «угрозой безопасности», другие пилоты, которые видели НЛО, имеют разные мнения о том, что это были за объекты в действительности. Одни предполагают, что это секретные разработки американского правительства, другие, что это некие платформы для наблюдения за предполагаемым противником.