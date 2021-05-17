Блинкен обсудил в Дании угрозу России для Европы

США и Дания разделяют озабоченность угрозой, которую представляет для Европы Россия, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пояснил, что эта угроза связана, в частности, с недавней концентрацией российских войск на границе с Украиной, а также с проблемами снабжения европейских стран энергоресурсами.

В понедельник глава Госдепартамента провел в Копенгагене переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США, в ходе этих переговоров Блинкен подчеркнул значение стоящих перед США и Данией общих задач по преодолению климатического кризиса, развития «зеленых» технологий и совместных усилий, предпринимаемых обеими странами в арктическом регионе.

Собеседники обсудили вопросы укрепления НАТО и ряд других проблем, в частности, энергетическую безопасность, говорится в документе.

Госсекретарь США был принят королевой Дании Маргарете II. В программу визита входит также посещение одной из лабораторий Копенгагенского университета.

По завершении визита в Данию Блинкен направляется в Рейкьявик для участия в заседании Арктического совета.

По словам главы американской дипломатии, Копенгаген – первая остановка в ходе турне, призванного укрепить НАТО, партнерство в Арктике, борьбу с климатическим кризисом и интенсифицировать разрешение других глобальных проблем.

На полях форума, который пройдет в столице Исландии, Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить проблемы, связанные с установлением более предсказуемых отношений с Москвой и рядом вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Мы смогли обеспечить продолжение действия важного договора об СНВ на пять лет… но мы также смотрим на те области, в которых Россия ведет себя агрессивно и предпринимает злонамеренные усилия, за что, как сказал президент, ей придется заплатить», – так пояснил ситуацию высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, беседуя с журналистами.

«Мы не будем сидеть сложа руки. Мы не стремимся к эскалации, мы просто… хотим более предсказуемых, стабильных отношений. И я думаю, что существуют сферы, в связи с которыми мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым», – уточнил он.