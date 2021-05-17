Анджелина Джоли хотела отказаться от роли Лары Крофт — СМИ

Анджелина Джоли хотела отказаться от роли Лары Крофт — тогда в ней и проснулось желание самой выполнять трюки.
К релизу фильма «Те, кто желают мне смерти» издание Collider пообщалось с Анджелиной Джоли, сыгравшей бывшего спасателя в парашютном отряде, и узнало о том, как актриса начала сама совершать трюки на съёмках.
Поворотным моментом для Джоли стал фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», однако актриса призналась, что сначала отказалась от роли.
Уговаривать пришлось не только Джоли. Ранее в 2018 году режиссёр «Лары Крофт» Саймон Уэст рассказал, что студия не хотела брать выбранную им актрису, и рассматривала другие, более известные на тот момент имена.
Джоли отметила, что с развитием визуальных эффектов реальные трюки ещё важнее — это, вероятно, касается и её работы над «Вечными» Marvel.
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