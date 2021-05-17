Евросоюз обозначил свою позицию по конфликту Израиля с Палестиной Ученые — Гренландия начала стремительно таять » Анджелина Джоли хотела отказаться от роли Лары Крофт — СМИ Анджелина Джоли хотела отказаться от роли Лары Крофт — тогда в ней и проснулось желание самой выполнять трюки. К релизу фильма «Те, кто желают мне смерти» издание Collider пообщалось с Анджелиной Джоли, сыгравшей бывшего спасателя в парашютном отряде, и узнало о том, как актриса начала сама совершать трюки на съёмках. Поворотным моментом для Джоли стал фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», однако актриса призналась, что сначала отказалась от роли. Я сказала, что этот персонаж не подходит мне. Мне не хотелось браться за этот фильм, и я отказалась. Однако в студии сказали, что я смогу путешествовать по миру и тренироваться с британской армией. У меня было три месяца на то, чтобы посмотреть, на что я способна. И я советую всем сделать то же самое — поставьте перед собой цели, дайте себе несколько месяцев, доведите себя до предела и посмотрите, на что способны. Можно обнаружить, что вы ещё многого не знали, и у вас есть безумные и странные возможности. Мне это понравилось. Анджелина Джоли актриса Уговаривать пришлось не только Джоли. Ранее в 2018 году режиссёр «Лары Крофт» Саймон Уэст рассказал, что студия не хотела брать выбранную им актрису, и рассматривала другие, более известные на тот момент имена. Джоли отметила, что с развитием визуальных эффектов реальные трюки ещё важнее — это, вероятно, касается и её работы над «Вечными» Marvel. Думаю, чем больше визуальных эффектов в фильме, тем важнее по возможности самому выполнять трюки. Потому что зрители знают разницу и видят, когда перед их глазами реальное исполнение. Анджелина Джоли актриса