Актриса, играющая Памелу Андерсон, выглядит как ее копия

Увидев фото со съемок, интернет-пользователи пришли в восторг: многие отметили, что Джеймс настолько сильно вжилась в образ модели и актрисы, что ее едва ли можно отличить от оригинала. Примерно такая же реакция у многих поклонников была и после появления в сети первых промокадров: на них зрителей поразило не только сходство Лили в гриме с молодой Памелой, но и то, что 38-летний Себастиан Стэн на них является едва ли не точной копией Томми Ли.

Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»

Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу»

К слову, сама Памела Андерсон восхищение интернет-пользователей по поводу нового мини-сериала, основанного на ее реальной жизни, не разделяет. На днях люди из близкого круга Андерсон рассказали изданию The Sun о ее реакции на первые кадры со съемок проекта. Инсайдеры утверждают, что Памела уже назвала шоу «шуткой» и «дешевой подделкой» и подчеркнула, что точно не будет его смотреть. По словам близких друзей Пэм, она также никогда не слышала о Лили Джеймс и Себастиане Стэне и ей на них «плевать».

Себастиан Стэн и Лили Джеймс в сериале «Пэм и Томми»

Также резко о предстоящем сериале высказалась и подруга Памелы Андерсон Кортни Лав. Она обвинила создателей шоу в желании нажиться на ситуации, которая когда-то разрушила жизнь и репутацию Памелы. Речь идет о секс-скандале, который разразился в 1995 году, когда в сеть незаконно слили интимное видео Памелы и Томми: этот эпизод будет одной из центральных тем в новом сериале.

Это возмутительно. Когда это видео опубликовали, мы записывали новую песню в студии. Абсолютно все — звукоинженеры, продюсеры и остальные мужчины — смотрели этот ролик с настоящим злорадством. Это было отвратительно. Жизнь моей подруги Памелы была разрушена,

— вспомнила об этом непростом моменте из жизни Андерсон и Ли вдова Курта Кобейна.

Напомним, Памела Андерсон и Томми Ли поженились в 1996 году всего через 96 часов после своего знакомства. В том же году у них родился их старший сын Брэндон, а еще через год на свет появился младший Дилан. Отношения Андерсон и Томми были очень яркими и страстными, но продлились недолго: их браку пришел конец всего через два года после свадьбы.