А России тотальный дефицит сахара

Российский рынок сахара, где цены взлетели на 60% год к году и были директивно «заморожены» правительством, продолжают преследовать проблемы.В то время как производителям запрещено продавать сахар в опте дороже 36 рублей за кг, а ритейлерам — ставить ценники выше 46 рублей за кг, в цепочках поставок копятся дисбалансы, которые грозят спровоцировать новый ценовой взрыв.

Запасы сахара продолжают истощаться, а с урожаем 2021 года возникли сложности.

Как сообщает «Коммерсант», проблему обсуждали 13 мая на совещании в Минсельзозе под руководством замглавы ведомства Осканы Лут.

На встрече с производителям и поставщиками она признала, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, и учетом завершения соглашения о фиксации цен это может привести к удорожанию сахара.

Из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге может начаться не в конце июля, а ближе к концу августа. Это отсрочит запуск заводов в период, когда промышленные потребители предъявляют пиковый спрос на сахар.

В итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной», заявил «Ъ» источник в крупном производителе.

Власти рассматривают возможность создания интервенционного фонда, в который сахар будет закупаться в периоды избытка, а затем реализовываться в моменты кризиса на рынке.

Но решить проблему в этом году уже не получится, говорит источник «Ъ»: текущие объемы законтрактованы.

С 15 мая по 31 августа правительство разрешило без пошлин ввозить в страну импортный сахар в пределах квоты — 350 тысяч тонн. Право на его продажу могут получить только госкомпании, а наиболее вероятным трейдером станет Объединенная зерновая компания (ОЗК).

На совещании в Минсельхозе, по данным «Ъ», обсуждалась возможность ежегодного ввоза беспошлинного сахара по квотам.