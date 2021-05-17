7 талантливых актрис с нетипичной внешностью

Судя по всему, каноны женской красоты вновь терпят глобальные изменения. И если обратить внимание на последние тенденции, то понимаешь, что быть как все – попросту скучно и немодно. Поэтому девушки изо всех сил стараются обратить на себя внимание и выделиться из толпы благодаря своей незаурядной внешности, которая раньше считалась неприемлемой для красавиц. Исключением не стали и звезды Голливуда, которые сумели доказать себе и всему миру, что совсем необязательно обладать идеальной фигурой и правильными чертами лица, дабы добиться успеха и завоевать сердца.

1. Сирша Ронан

Сирша Ронан снялась для обложки Harpers Bazaar. \ Фото: popcornnews.ru.

Несмотря на свою весьма посредственную внешность, двадцатичетырёхлетняя Сирша сумела развеять с десяток мифов, доказав то, что она обладает не только выдающимися актёрскими способностями, а и колоссальным даром перевоплощения. Именно это и помогло девушке в столь раннем возрасте добиться грандиозного успеха и всеобщего признания. В её арсенале ярчайшие роли и одни из самых достойных наград («Оскар» и «Золотой глобус»), о которых мечтают даже заядлые звёзды, за плечами которых годы актёрской карьеры и лучшие фильмы на счетах. И стоит отдать ей должное, ведь если вспомнить фильм «Милые кости», то там она безоговорочно ассоциировалась с невинной жертвой, которой сопереживал чуть ли не весь мир.

Кадр из фильма: Две королевы. \ Фото: bigmir.net.

Но вот в трогательной ирландской драме под названием «Бруклин», Ронан показала себя совсем с другой стороны. Ей выпала роль сильной, преданной девушки, которой предстояло не только разобраться и пересилить себя, а и противостоять соблазнам, чтобы выйти из непростой ситуации победительницей с гордо поднятой головой. Вот и получается, что ранее названная гадким утёнком, она прошла путь от невинной жертвы до Марии Стюарт, королевы Шотландии, в образ которой она прекрасно вжилась на съёмках фильма «Две королевы».

Кадр из фильма: Милые кости. \ Фото: wap.filmz.ru.

2. Хлоя Грейс Морец

Хлоя Грейс Морец. \ Фото: glamour.ru.

Двадцатидвухлетняя Хлоя, дочь весьма известного пластического хирурга, впервые появилась на экранах телевизоров в возрасте семи лет. За плечами молодой актрисы сорок три картины и проекта, в которых она умудрилась сыграть одни из главных ролей, озвучить роли и принять участие. Обладая миловидным, почти ангельским лицом, Морец мастерски перевоплощается из одной роли в другую, примеряя на себя образы потусторонних девочек и вампиров или же гротескных персонажей комиксов. И вопреки окружающему мнению, и злым языкам за спиной, нашёптывающих о том, что с таким папой можно было дотянуть и до голливудских стандартов, Грейс предпочитает оставаться собой, ничего не меняя в собственной внешности, она буквально допилась успеха, сделав своё «не голливудское» лицо визитной карточкой.

Кадр из фильма: Кэрри/Телекинез. \ Фото: startfilm.ru.

3. Руни Мара

Руни Мара. \ Фото: kino-teatr.ru.

Без внимания не осталась и Руни Мара, которую за спиной называют «простушкой с горбатым носом и губами-ниточками». Но несмотря на все слова, летящие в адрес молодой и неординарной актрисы, она стала одной из самых обожаемых и горячо любимых голливудских звёзд по всему миру. Она настолько легко вживается в роли, что, казалось бы, для неё нет ничего невозможного. Взять хотя бы тот самый образ из фильма «Девушка с татуировкой дракона», где Руни предстаёт перед публикой фриком с высветленными бровями, подстреленной чёлкой и пирсингом на лице. Но и это ещё не всё. «Оскар», полученный в 2016 году за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Кэрол», сто процентов говорит о том, что Мара невероятно талантлива и каждая полученная ей роль оправдана.

Кадр из фильма: Девушка с татуировкой дракона. \ Фото: kino-teatr.ru.

4. Эль Фэннинг

Эль Фэннинг. \ Фото: decem.info.

Несмотря на маленький курносый нос, пухлые щёки и бесцветные, почти рыбьи глаза, двадцатиоднолетняя Эль успела сняться не только в кинолентах «Вавилон» и «Загадочная история Бенджамина Баттона», а и сыграть одну из главных ролей в фэнтезийной картине «Малефисента» с первой голливудской красавицей Анджелиной Джоли. Ко всему прочему, за плечами «безликой» роли в фильмах известных режиссёров-сценаристов: от легендарного Фрэнсиса Форда Копполы до непревзойдённого Стивена Спилберга. А ведь это о чём-то, да и говорит.

Кадр из фильма: Малефисента. \ Фото: bilibili.com.

5. Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг. \ Фото: madame.lefigaro.fr.

Как и её младшая сестра, Дакота также обладает нетипичной для голливудских красавиц внешностью. Но это ей нисколько не помешало добиться колоссального успеха, уверенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице. Обладая множеством различных наград и являясь одной из самых молодых номинантов на «Премию Гильдии актёров США», она пользуется огромной полярностью среди режиссёров, желающих заполучить её в свои сети с детских лет. Будучи невероятно странной особой во всех смыслах этого слова, Фэннинг не перестаёт удивлять и радовать зрителей своей непревзойдённой игрой и актёрским мастерством, сыгравшим ей на руку ещё в возрасте шести лет, когда она дебютировала в сериале «Скорая помощь». Именно там, она сыграла одну из первых и самых любимых своих ролей, став на время девочкой, больной лейкемией, которая попала в автокатастрофу. Благодаря этой роли, и началось восхождение юной звезды.

Кадр из фильма: Война миров. \ Фото: images2.fanpop.com.

6. Миа Васиковска

Миа Васиковска. \ Фото: krot.info.

Обладая незаурядной внешностью, Миа стала одной из любимиц Тима Бёртона, который и предложил ей главную роль в известной всем сказке «Алиса в стране чудес». Именно эта картина принесла ей настоящую славу, сделав одной из самых успешных и узнаваемых актрис Голливуда. Ко всему прочему, она отлично сыграла сумасшедшую Агату в киноленте «Звёздная карта» и покорила сердце своим актёрским мастерством самого Гильермо дель Торо, который предложил ей роль Эдит в том самом легендарном «Багровом пике».

Кадр из фильма: Алиса в стране чудес. \ Фото: kino-teatr.ru.

7. Зося Мамет

Зося Мамет. \ Фото: vokrug.tv.

Пожалуй, Зося (Заша) – одна из немногих актрис, которая, обладая не самой роскошной и яркой внешностью, с первых же минут завоевала всеобщее внимание и любовь. Стоило ей только появиться в подростковом сериале «Девочки», как зрители тут же, затаив дыхание, неустанно следили за происходящим на экранах, восхищаясь такой необычной, слегка сумасшедшей и настоящей Мамет, сумевшей пронести через себя все переживания сыгранной ею героини.

Актрисы популярного сериала «Девочки» стали героинями журнала Glamour. \ Фото: 23-59.com.ua.