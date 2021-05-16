В Європейській бізнес-асоціації закликали відмовитись державного регулювання цін на пальне

Ініціатива уряду України щодо держрегулювання цін на пальне неприйнятна в цивілізованій європейській країні, крім того, вона сприятиме поступовій тінізації ринку пального.

Про це заявила Європейська бізнес-асоціація.

“Постановою від 29 березня 2021 року №450 КМУ запроваджено тимчасове державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Дана постанова набрала чинності 12 травня 2021 року. До того ж, на сайті Мінекономіки з’явився проєкт постанови КМУ про тимчасове державне регулювання цін на бензин А-92, А-95 і дизельне паливо шляхом встановлення граничної торговельної надбавки”, – ідеться в повідомленні асоціації.

У ЕВА виступили проти подібної ініціативи Кабміну.

“По-перше, вони суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, адже рішення про державне регулювання цін абсолютно нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин та сприятиме втручанню держави в економічні бізнес-процеси. По-друге, наразі в ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів за даними міжнародного інформаційного агентства та граничні рівні торговельної надбавки в 5–7 грн (як ідеться у проєкті), але й витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості тощо”, – заявили в асоціації.

“Тому “ручне” регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками, та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій тощо”, – підкреслили представники бізнесу.

Експерти підкреслили, що “ручне” регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками, і створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій тощо. Крім того, в асоціації зауважили, що саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу вибирати продукцію і продавців, в залежності від ціни та інших факторів.

“По-четверте, при впровадженні державного регулювання цін, які нижче економічно обґрунтованих, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні відшкодовувати бізнесу таку різницю (ЗУ “Про ціни і ціноутворення”). В іншому випадку встановлення такого регулювання не допускається”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в EBA підкреслили, що регулювання цін призведе до збитків для бізнесу і, відповідно, позначиться на податкових надходженнях до державного бюджету.

“Тобто, в програші будуть усі сторони. Єдиний, хто здобуде перемогу, – тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротися країна”, – підсумували в Європейській бізнес-асоціації.

Нагадаємо, внаслідок держрегулювання цін: українські АЗС припиняють реалізацію преміального пального.