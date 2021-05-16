Ученые — крысы, свиньи и мыши умеют «дышать попой»

Грызуны и свиньи, а также некоторые другие водные организмы способны использовать кишечник для дыхания — исследование об этом появилось в издании Med. Ученые продемонстрировали, что доставка газообразного кислорода или насыщенной кислородом жидкости через прямую кишку обеспечила жизненно важную помощь двум видам млекопитающих с дыхательной недостаточностью.

Ученые также отметили, что некоторые водные организмы выработали уникальные механизмы кишечного дыхания с помощью других органов, помимо легких или жабр. Это нужно для выживания в условиях низкого содержания кислорода. Например, морские огурцы, пресноводные рыбы вьюны, и некоторые пресноводные сомы используют для дыхания кишечник. Однако вопрос о том, обладают ли млекопитающие подобными возможностями, до сих пор оставался открытым.

«Искусственная респираторная поддержка играет жизненно важную роль в лечении дыхательной недостаточности, вызванной тяжелыми заболеваниями, такими как пневмония или острый респираторный дистресс-синдром. Хотя побочные эффекты и безопасность должны быть тщательно оценены, но этот подход может предложить новую методику для поддержки тяжелобольных пациентов с дыхательной недостаточностью». ученые из Токийского медицинского университета

В новом исследовании ученые привели доказательства кишечного дыхания у крыс, мышей и свиней. Для этого они сконструировали систему вентиляции для введения чистого кислорода через прямую кишку мышей. Они показали, что без этой системы ни одна мышь не смогла бы выжить в течение 11 минут в условиях экстремально низкого содержания кислорода. При использовании кишечной газовой вентиляции больше кислорода достигало сердца животных, а 75% мышей пережили 50 минут крайне сложных условий с низким содержанием кислорода.

Поскольку система вентиляции требует абразивного воздействия на мускулатуру кишечника, она вряд ли осуществима в клинических условиях, особенно у тяжелобольных пациентов, поэтому исследователи также разработали альтернативу на основе жидкости с использованием кислородсодержащих химикатов. Эти химические вещества уже были клинически доказаны как биосовместимые и безопасные для человека.

Система вентиляции кишечника жидкостью обеспечила терапевтические преимущества для грызунов и свиней, подвергшихся воздействию нелетальных условий с низким содержанием кислорода. Мыши, получавшие кишечную вентиляцию, могли ходить дальше в камере с 10% кислорода. К их сердцу также поступало больше кислорода.