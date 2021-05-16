У 66-летнего жителя Зимбабве родился 151 ребенок

Плодовитый житель района Мбире в Зимбабве Мишек Ньяндоро стал отцом 151 ребенка. Как пишет газета The Herald, мужчина завел 16 жен и вскоре собирается жениться еще раз.

Ньяндоро выдал замуж 13 дочерей, 23 его сына уже женились. 50 его детей учатся в школах, шестеро служат в национальной армии Зимбабве, двое стали полицейскими, а 11 работают в других сферах.

По словам Ньяндоро, его полигамная семья — это «проект, который начался в 1983 году и закончится в день его смерти». Мужчина отмечает, что хотел бы, чтобы у него было около 30 жен и более 200 детей, но пока достичь такого результата ему не удалось. Ньяндоро не собирается останавливаться. Супружеский долг он называет «своей работой», и в среднем, по его признанию, занимается любовью с четырьмя женами за ночь.