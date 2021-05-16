Тодоренко призналась, что сделала липосакцию

После родов телеведущая старательно худела, возвращаясь в прежнюю форму, но, по ее словам, какие-то лишние килограммы все равно оставались.

Правда, обнаружить их могла, видимо только сама Регина.

Тем не менее, Тодоренко сделала липосакцию. Отчет о медицинских манипуляциях с собственными бедрами она выложила в сторис инстаграма.

«Не поверите, я решилась на липосакцию! Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что! Сейчас покажу!», — заявила девушка.



Правда, Регина делала не классическую операцию, которую проводят под общим наркозом, а криолиполиз. Суть процедуры в том, что жировые клетки убивают холодом.

Результатом Тодоренко обещала похвастаться через пару недель.