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Тодоренко призналась, что сделала липосакцию

После родов телеведущая старательно худела, возвращаясь в прежнюю форму, но, по ее словам, какие-то лишние килограммы все равно оставались.
Правда, обнаружить их могла, видимо только сама Регина.
Тем не менее, Тодоренко сделала липосакцию. Отчет о медицинских манипуляциях с собственными бедрами она выложила в сторис инстаграма.
«Не поверите, я решилась на липосакцию! Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что! Сейчас покажу!», — заявила девушка.


Правда, Регина делала не классическую операцию, которую проводят под общим наркозом, а криолиполиз. Суть процедуры в том, что жировые клетки убивают холодом.
Результатом Тодоренко обещала похвастаться через пару недель.

16 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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