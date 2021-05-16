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Российские школьницы сожгли ферму ради ролика в TikTok

Две духовные девочки, ученицы одной из школ Нытвенского района Пермского края, сожгли целую ферму, чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

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Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Школьницы решили записать яркое видео, чтобы собрать побольше просмотров для своего канала. Они увидели возле фермы две скирды соломы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Все это они снимали на телефон.

Но при этих играх вспыхнула солома в скирдах. Они испугались и убежали.

Имущество фермы все сгорело. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Сейчас родителей юных тиктокеров привлекут к административной ответственности.

16 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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