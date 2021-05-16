Rocket Lab во второй раз за год неудачно запустила ракету Electron

Компания Rocket Lab неудачно запустила ракету Electron с двумя спутниками BlackSky. Вскоре после запуска двигатель второй ступени прекратил работу, а связь с ней прервалась. Этот запуск стал для ракеты вторым неудачным за год и третьим из общего количества в 20 запусков. Трансляция проходила на YouTube-канале Rocket Lab.

Electron — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, способная выводить на орбиту спутники массой до 300 килограмм. Сейчас компания запускает ее только с космодрома в Новой Зеландии, но к середине 2021 года собирается начать запуски со своей второй стартовой площадки на космодроме Уоллопс, расположенном на восточном побережье США.

Изначально Electron проектировалась как обычная ракета с двумя расходуемыми ступенями, но затем Rocket Lab решила модифицировать ее для повторного использования первой ступени. Конструкторы решили использовать для возврата ступени не реактивную посадку, как у Falcon 9 и Falcon Heavy, а возврат на парашюте, причем после снижения ступень должен ловить в полете вертолет. Весной 2020 года компания впервые поймала макет ракеты с помощью вертолета, а в конце того же года впервые посадила ступень в море после запуска.

В новой миссии, прошедшей 15 мая, Rocket Lab, помимо основной задачи по выводу двух небольших спутников для съемки поверхности Земли BlackSky, также собиралась снова приводнить первую ступень, которую после первой попытки модифицировали, добавив теплозащиту двигателей. Кроме того, инженеры разработали новый аппарат для извлечения ступени из воды после приводнения.

Изначально запуск проходил в штатном режиме: первая ступень отработала свою программу и отделилась от второй. Сразу же после этого вторая ступень запустила свой двигатель, но через короткое время связь с ней прервалась. На трансляции можно увидеть, что через несколько секунд после запуска двигатель прекратил работу, а его разогретое сопло стало терять яркость из-за охлаждения. При этом в течение еще примерно минуты на экране отображались индикаторы, показывающие набор скорости и высоты ступени.

Через некоторое время после окончания трансляции компания выпустила заявление в твиттере, в котором признала провал миссии и принесла извинения компании BlackSky, спутники которой были потеряны в результате аварии. Также она уточнила, что авария произошла вскоре после запуска второй ступени, и пообещала предоставить технические детали, когда они станут известны.

Эта авария стала для Rocket Lab и Electron уже второй за год и третьей за все 20 запусков ракеты. Предыдущая неудача произошла в июле 2020 года, а первая случилась при первом же запуске ракеты в 2017 году. Во всех трех случаях неполадки происходили во время работы второй ступени.