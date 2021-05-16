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Появился первый в мире электромотор с 95% эффективности

Исследователи напомнили, что почти пять лет назад компания Honda объявила о разработке первого в мире деформированного магнита, не содержащего редкоземельных металлов. В то время это считалось важным прорывом для отрасли, поскольку это означало, что Honda сможет производить электродвигатели без тяжелых редкоземельных металлов — таких как диспрозий или тербий.

Немецкий поставщик автомобильных деталей Mahle теперь анонсировал свой первый в истории электромотор без магнитов. Сейчас он находится на завершающей стадии разработки, и его важнейшей характеристикой является то, что он не требует редкоземельных элементов. Mahle утверждает, что этот технологический прорыв не только делает производство более экологичным, но и дает преимущества с точки зрения затрат и безопасности ресурсов.

«С нашим новым электродвигателем мы становимся устойчивой компанией, — отмечает Михаэль Фрик, председатель правления Mahle. — Отказ от магнитов и, следовательно, от использования редкоземельных элементов открывает большие перспективы не только с геополитической точки зрения, но и с точки зрения ответственного использования природы и ресурсов».

Помимо того, что новый электродвигатель Mahle более экологичен, он отличается высокой эффективностью. Компания утверждает, что безмагнитный двигатель обеспечивает КПД около 95% практически при всех режимах работы. Эти уровень эффективности, который ранее достигали только автомобили Формулы E.

Mahle также обещает высокую долговечность благодаря бесконтактной передаче электрического тока между вращающимися и неподвижными частями внутри двигателя. По сути, это означает, что электродвигатель не требует технического обслуживания и подходит для широкого спектра применений.

«Наш безмагнитный двигатель, безусловно, можно назвать прорывом, поскольку он обеспечивает несколько преимуществ, которые еще не были объединены в продукте такого типа. В результате мы можем предложить нашим клиентам продукт с выдающейся эффективностью при сравнительно низкой цене», — отметили в компании.

16 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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