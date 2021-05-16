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Найден простой способ снизить уровень стресса

Уровень стресса связан с количеством съеденной растительной пищи. К такому выводу пришли ученые из австралийского университета, пишет Daily Mail.

Специалисты исследовали более 8 тыс. взрослых в возрасте от 25 лет до 91 года и выяснили, что те, кто включал в свой рацион до 230 грамм растительной пищи в день, имели повышенный уровень стресса. А у тех, кто съедали по 470 грамм овощей и фруктов в день, уровень напряжения был снижен на 10%.

Ученые объясняют, что вместе с овощами и фруктами в организм человека попадает больше витаминов и питательных веществ, которые поддерживают общее состояние организма.

В день желательно употреблять около шести порций растительной пищи.

16 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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