Найден простой способ снизить уровень стресса

Специалисты исследовали более 8 тыс. взрослых в возрасте от 25 лет до 91 года и выяснили, что те, кто включал в свой рацион до 230 грамм растительной пищи в день, имели повышенный уровень стресса. А у тех, кто съедали по 470 грамм овощей и фруктов в день, уровень напряжения был снижен на 10%.

Ученые объясняют, что вместе с овощами и фруктами в организм человека попадает больше витаминов и питательных веществ, которые поддерживают общее состояние организма.

В день желательно употреблять около шести порций растительной пищи.