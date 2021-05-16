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Коби Брайанта посмертно ввели в Зал славы баскетбола в США

Погибшего в прошлом году американского баскетболиста Коби Брайанта посмертно ввели в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в штате Коннектикут, США, сообщает Los Angeles Times.

Имена включенных в Зал славы объявили еще в апреле 2020 года, сама церемония должна была состояться в августе. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Помимо Брайанта в Зал славы включили чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тима Данкана и Кевина Гарнетта, а также чемпионку женской НБА, олимпийскую чемпионку Тамику Кэтчингс и нескольких тренеров.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

16 мая, 2021 | Category: Новости, США
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