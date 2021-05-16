Кэти Холмс рассталась с любимым после года отношений

Вот это да, после года отношений и страстных поцелуев на публике Кэти Холмс и ресторатор Эмилио Витоло-младший разошлись.

42-летнюю звезду и 33-летнего шеф-повара не видели вместе в течение месяца, поэтому по сети начали распространяться слухи, что они больше не встречаются.

Теперь разрыв пары официально подтвердил представитель актрисы. По его словам, знаменитости разошлись мирно и остались друзьями.

А вот источник из окружения Холмс рассказал, что они решили разорвать отношения всего две недели назад, потому что поняли, что отношения не развиваются.

Как объяснил инсайдер, у экс-возлюбленных был разный график и ритм жизни, поэтому им было трудно совмещать работу с личной жизнью.

Кэти и Эмилио очень хорошо проводили время вместе — просто не получилось. Она сосредоточена на материнстве и своих будущих проектах. – подытожил аноним.